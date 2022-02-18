Жительница Москвы погибла из-за упавшей с крыши глыбы льда

Место происшествия на 13-й Парковой улице в Москве, где на женщину упала глыба льда. Видео © VK / Восточное Измайлово

На востоке Москвы наледь с крыши упала на местную жительницу, женщина скончалась на месте. Об этом сообщает столичное Главное следственное управление СК РФ.

"По данным следствия, 18 февраля с крыши жилого дома, расположенного по улице 13-я Парковая в городе Москве, на женщину 1963 года рождения упала наледь. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании, устанавливаются ответственные за уборку кровли.