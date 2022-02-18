Жительница Москвы погибла из-за упавшей с крыши глыбы льда
Инцидент произошёл на 13-й Парковой улице. По данным следствия, женщина 1963 года рождения скончалась на месте.
Место происшествия на 13-й Парковой улице в Москве, где на женщину упала глыба льда. Видео © VK / Восточное Измайлово
На востоке Москвы наледь с крыши упала на местную жительницу, женщина скончалась на месте. Об этом сообщает столичное Главное следственное управление СК РФ.
"По данным следствия, 18 февраля с крыши жилого дома, расположенного по улице 13-я Парковая в городе Москве, на женщину 1963 года рождения упала наледь. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании, устанавливаются ответственные за уборку кровли.
Ранее Лайф рассказал, что в Москве глыба льда рухнула на машину, зацепив выходившую из авто девушку. У потерпевшей сильный ушиб, однако она не стала обращаться в больницу. Также она показала, что снег до сих пор продолжает падать огромными кусками на пешеходную часть рядом с подъездом.
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