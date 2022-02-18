Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались 2,5 часа

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле завершились, они продлились два с половиной часа.

В начале пресс-конференции Путин заметил, что переговоры прошли в деловой, конструктивной и дружественной атмосфере. По его словам, Москва и Минск являются добрыми соседями, ближайшими союзниками и стратегическими партнёрами. В ходе разговора лидеры обсудили реализацию 28 отраслевых программ Союзного государства, а также тему единого оборонного пространства двух стран.

Также российский лидер напомнил о существенно возросшем транзите белорусских товаров в третьи страны по территории России и развёрнутой работе по интеграции платёжных систем. Кроме того, президенты дали высокую оценку проходящим совместным учениям "Союзная решимость", заметив, что они имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают.