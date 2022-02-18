Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались 2,5 часа
По словам российского лидера, они прошли в деловой, конструктивной и дружественной атмосфере. Он уточнил, что Москва и Минск являются добрыми соседями и ближайшими союзниками.
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле. Фото © Kremlin.ru
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле завершились, они продлились два с половиной часа.
В начале пресс-конференции Путин заметил, что переговоры прошли в деловой, конструктивной и дружественной атмосфере. По его словам, Москва и Минск являются добрыми соседями, ближайшими союзниками и стратегическими партнёрами. В ходе разговора лидеры обсудили реализацию 28 отраслевых программ Союзного государства, а также тему единого оборонного пространства двух стран.
Также российский лидер напомнил о существенно возросшем транзите белорусских товаров в третьи страны по территории России и развёрнутой работе по интеграции платёжных систем. Кроме того, президенты дали высокую оценку проходящим совместным учениям "Союзная решимость", заметив, что они имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают.
Напомним, Путин тепло поприветствовал белорусского коллегу перед началом переговоров. Лидеры двух государств с улыбками на лице пожали друг другу руки и обнялись. Они уже подтвердили, что будут участвовать в завтрашних учениях стратегического сдерживания РФ. При этом, когда Лукашенко входил в зал, Путин спросил его: "Отпцрились?"