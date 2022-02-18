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18 февраля, 13:52

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались 2,5 часа

По словам российского лидера, они прошли в деловой, конструктивной и дружественной атмосфере. Он уточнил, что Москва и Минск являются добрыми соседями и ближайшими союзниками.

<p>Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67805/photos/67626" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле. Фото © Kremlin.ru

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле завершились, они продлились два с половиной часа.

В начале пресс-конференции Путин заметил, что переговоры прошли в деловой, конструктивной и дружественной атмосфере. По его словам, Москва и Минск являются добрыми соседями, ближайшими союзниками и стратегическими партнёрами. В ходе разговора лидеры обсудили реализацию 28 отраслевых программ Союзного государства, а также тему единого оборонного пространства двух стран.

Также российский лидер напомнил о существенно возросшем транзите белорусских товаров в третьи страны по территории России и развёрнутой работе по интеграции платёжных систем. Кроме того, президенты дали высокую оценку проходящим совместным учениям "Союзная решимость", заметив, что они имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают.

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Напомним, Путин тепло поприветствовал белорусского коллегу перед началом переговоров. Лидеры двух государств с улыбками на лице пожали друг другу руки и обнялись. Они уже подтвердили, что будут участвовать в завтрашних учениях стратегического сдерживания РФ. При этом, когда Лукашенко входил в зал, Путин спросил его: "Отпцрились?"

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Александр Юнашев

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