Гастроэнтеролог Евлашева рассказала, как питаться, чтобы подготовить организм к весне

Чтобы правильно подготовить организм к весне, питание должно быть не только сбалансированным, но и наполненным определёнными ингредиентами и витаминами. Какими именно, рассказала гастроэнтеролог Ольга Евлашева в беседе с "Вечерней Москвой".

"Чтобы иметь крепкий иммунитет, нужно питаться сбалансированно, разнообразно и по возможности отказаться от продуктов с высокой степенью обработки. Как правило, в них содержится меньше питательных веществ, чем в свежих необработанных продуктах. В ежедневном рационе должны быть фрукты, овощи, нежирное мясо, рыба, цельнозерновые крупы", — сказала Евлашева.

Врач порекомендовала покупать сезонные овощи и фрукты. Она отметила, что они, как правило, выращиваются в естественных условиях и поступают в продажу сразу после созревания, поэтому более свежие и содержат максимум питательных веществ.

Диетолог Антон Бердов, в свою очередь, считает, что хорошо влияют на иммунитет лук, чеснок, имбирь, лимон и мёд — они помогают снять симптомы болезни. При этом лечиться ими не стоит, так как "это природные стимуляторы иммунитета, а не лекарства".