Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с Донбассом

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров в Кремле с белорусским лидером Александром Лукашенко. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин призвал власти Украины сесть за стол переговоров с представителями республик Донбасса, чтобы урегулировать все насущные вопросы. Такое заявление глава государства сделал по итогам переговоров в Кремле с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Всё, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдёт, тем лучше", — отметил российский лидер на пресс-конференции.

К сожалению, как отметил Путин, сегодня происходит обострение ситуации в Донбассе.

Ранее Лайф писал, что переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались 2,5 часа. По словам главы государства, они прошли в деловой, конструктивной и дружественной атмосфере. Он уточнил, что Москва и Минск являются добрыми соседями и ближайшими союзниками.