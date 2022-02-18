Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с Донбассом
Как отметил глава государства, чем раньше это произойдёт, тем лучше. К сожалению, как отметил президент, сегодня происходит обострение ситуации в регионе.
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров в Кремле с белорусским лидером Александром Лукашенко. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин призвал власти Украины сесть за стол переговоров с представителями республик Донбасса, чтобы урегулировать все насущные вопросы. Такое заявление глава государства сделал по итогам переговоров в Кремле с белорусским лидером Александром Лукашенко.
"Всё, что нужно сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдёт, тем лучше", — отметил российский лидер на пресс-конференции.
К сожалению, как отметил Путин, сегодня происходит обострение ситуации в Донбассе.
Ранее Лайф писал, что переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались 2,5 часа. По словам главы государства, они прошли в деловой, конструктивной и дружественной атмосфере. Он уточнил, что Москва и Минск являются добрыми соседями и ближайшими союзниками.
Напомним, переговоры с республиками Донбасса — это главный пункт Минских соглашений, которые признаны главным инструментом урегулирования ситуации. Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры напрямую с ДНР и ЛНР. Он объяснил это тем, что республики якобы спрашивают во всём советов и разрешения у Москвы. Между тем представитель МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что Киеву придётся смириться с неизбежностью прямого диалога с Донбассом. Глава министерства напомнила, что этот вопрос всё чаще начинает обсуждаться политсоветниками стран – гарантов Минских соглашений на заседаниях СБ ООН и в СМИ.
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