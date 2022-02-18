Путин — о реакции на сообщения о "вторжении" России: Я не обращал на это внимания
По словам российского лидера, власти страны имеют чёткие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам, и будут и дальше делать то, что считают нужным.
Владимир Путин на пресс-конференции. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что не обращает внимания на информацию о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину, назвав такие сообщения вбросами. Об этом российский лидер сказал на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Я не обращал на это внимания. Вбросов много. Постоянно реагировать себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем поступать дальше", — сказал глава российского государства.
По словам Путина, власти страны имеют чёткие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и государства.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.