Путин — о реакции на сообщения о "вторжении" России: Я не обращал на это внимания

Президент России Владимир Путин заявил, что не обращает внимания на информацию о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину, назвав такие сообщения вбросами. Об этом российский лидер сказал на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Я не обращал на это внимания. Вбросов много. Постоянно реагировать себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем поступать дальше", — сказал глава российского государства.