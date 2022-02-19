В Петербурге нашли живой пропавшую 12-летнюю девочку
Не вернувшуюся домой пятиклассницу правоохранители и волонтёры искали больше суток. Подробности случившегося в поисково-спасательном отряде не привели.
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Сотрудники полиции и волонтёры нашли живой 12-летнюю девочку, которая не вернулась домой в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза алерт".
"Найдена благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции. Жива. Спасибо всем за помощь!" — сказано в записи в группе отряда в соцсети "ВКонтакте".
Какие-либо подробности поисковой операции в отряде не раскрыли.
Напомним, пропавшую девочку разыскивали больше суток. По данным видеонаблюдения, около полуночи пятиклассница гуляла одна по торговому центру на границе Красносельского и Кировского районов города.