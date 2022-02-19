В Петербурге нашли живой пропавшую 12-летнюю девочку

Сотрудники полиции и волонтёры нашли живой 12-летнюю девочку, которая не вернулась домой в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза алерт".

"Найдена благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции. Жива. Спасибо всем за помощь!" — сказано в записи в группе отряда в соцсети "ВКонтакте".

Какие-либо подробности поисковой операции в отряде не раскрыли.