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19 февраля, 09:13

В Петербурге нашли живой пропавшую 12-летнюю девочку

Не вернувшуюся домой пятиклассницу правоохранители и волонтёры искали больше суток. Подробности случившегося в поисково-спасательном отряде не привели.

<p>Фото © <a href="https://mvdmedia.ru/news/obshchestvo/krasnoyarskie-avtoinspektory-okazali-pomoshch-seme-popavshey-v-trudnuyu-situatsiyu-na-trasse/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Фото © "МВД Медиа"

Сотрудники полиции и волонтёры нашли живой 12-летнюю девочку, которая не вернулась домой в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза алерт".

"Найдена благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции. Жива. Спасибо всем за помощь!" — сказано в записи в группе отряда в соцсети "ВКонтакте".

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Какие-либо подробности поисковой операции в отряде не раскрыли.

Напомним, пропавшую девочку разыскивали больше суток. По данным видеонаблюдения, около полуночи пятиклассница гуляла одна по торговому центру на границе Красносельского и Кировского районов города.

Никита Могилев

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