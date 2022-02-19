ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 09:03

В Ростовскую область из Донбасса прибыло уже более 10 тысяч человек

Прибытие эвакуированных граждан ДНР в Ростовскую область. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Прибытие эвакуированных граждан ДНР в Ростовскую область. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В регионе подготовлены ПВР на 13 тысяч человек, сейчас открыто восемь пунктов. Треть от общего числа размещённых там людей составляют дети, уточнил первый вице-губернатор области.

Свыше 10,3 тысячи человек уже прибыли в Ростовскую область из республик Донбасса после начала эвакуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

По данным неназванного собеседника агентства, среди приехавших более 4,5 тысячи — граждане России, свыше 5,8 тысячи — украинцы и 23 человека из других государств. Первый вице-губернатор области Игорь Гуськов уточнил журналистам, что в регионе подготовлены пункты временного размещения (ПВР) на 13 тысяч человек. Сейчас в регионе открыто восемь ПВР, и треть от общего числа размещённых в них людей составляют дети. По словам Гуськова, люди обеспечены всем необходимым.

Губернатор Ростовской области Голубев объявил в регионе режим ЧС
Губернатор Ростовской области Голубев объявил в регионе режим ЧС

Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Политика
  • Общество
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar