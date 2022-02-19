В Ростовскую область из Донбасса прибыло уже более 10 тысяч человек

В регионе подготовлены ПВР на 13 тысяч человек, сейчас открыто восемь пунктов. Треть от общего числа размещённых там людей составляют дети, уточнил первый вице-губернатор области.

Свыше 10,3 тысячи человек уже прибыли в Ростовскую область из республик Донбасса после начала эвакуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

По данным неназванного собеседника агентства, среди приехавших более 4,5 тысячи — граждане России, свыше 5,8 тысячи — украинцы и 23 человека из других государств. Первый вице-губернатор области Игорь Гуськов уточнил журналистам, что в регионе подготовлены пункты временного размещения (ПВР) на 13 тысяч человек. Сейчас в регионе открыто восемь ПВР, и треть от общего числа размещённых в них людей составляют дети. По словам Гуськова, люди обеспечены всем необходимым.