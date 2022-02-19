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19 февраля, 07:30

Губернатор Ростовской области Голубев объявил в регионе режим ЧС

Это решение поддержал врио главы МЧС России Александр Чуприян, который находится в области, назвав его правильным. Режим уже вступил в силу, начав действовать с 10 утра 19 февраля.

<p>Палаточный лагерь МЧС для эвакуированных граждан ДНР в Ростовской области.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Палаточный лагерь МЧС для эвакуированных граждан ДНР в Ростовской области. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В Ростовской области в связи с обострением ситуации в Донбассе и прибывающими беженцами введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации", — сказал он на оперативном совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, который находится в области.

По словам Голубева, режим ЧС начал действовать с 10:00 19 февраля. Чуприян назвал это решение правильным и уточнил, что ведомство поддерживает его.

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На данный момент Донецкую и Луганскую народные республики покинуло уже более 30 тысяч граждан. В МЧС ЛНР уточнили, что из региона самостоятельно выехало свыше 25 тысяч человек, а в ведомстве ДНР заметили, что на утро 19 февраля эвакуировалось более 6,6 тысячи граждан, в том числе почти 2,5 тысячи детей.

Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Никита Могилев

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