Губернатор Ростовской области Голубев объявил в регионе режим ЧС

Это решение поддержал врио главы МЧС России Александр Чуприян, который находится в области, назвав его правильным. Режим уже вступил в силу, начав действовать с 10 утра 19 февраля.

В Ростовской области в связи с обострением ситуации в Донбассе и прибывающими беженцами введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации", — сказал он на оперативном совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, который находится в области.

По словам Голубева, режим ЧС начал действовать с 10:00 19 февраля. Чуприян назвал это решение правильным и уточнил, что ведомство поддерживает его.