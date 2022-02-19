Глава ЛНР Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике

В связи с этим решением территорию региона запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Ранее такой же указ подписал глава ДНР.

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в регионе.

"Постановляю: объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный совет ЛНР, правительство ЛНР", — говорится в тексте документа.