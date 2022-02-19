Глава ЛНР Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике
Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Пресс-служба главы ЛНР
В связи с этим решением территорию региона запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Ранее такой же указ подписал глава ДНР.
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в регионе.
"Постановляю: объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный совет ЛНР, правительство ЛНР", — говорится в тексте документа.
В связи с этим решением из республики запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.
Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. По данным МЧС ДНР, из республики эвакуировано более 6,6 тысячи человек, из них почти 2,5 тысячи детей.