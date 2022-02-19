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Регион
Опубликовано 19 февраля 2022, 07:12

Глава ЛНР Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике

Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Пресс-служба главы ЛНР

Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Пресс-служба главы ЛНР

В связи с этим решением территорию региона запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Ранее такой же указ подписал глава ДНР.

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в регионе.

"Постановляю: объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный совет ЛНР, правительство ЛНР", — говорится в тексте документа.

Глава ДНР Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в республике
Глава ДНР Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в республике

В связи с этим решением из республики запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. По данным МЧС ДНР, из республики эвакуировано более 6,6 тысячи человек, из них почти 2,5 тысячи детей.

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Варвара Романова
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