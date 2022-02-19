ОБСЕ зафиксировала почти 900 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за сутки

Это произошло за день до объявления массовой эвакуации населения республик. Наблюдатели отмечают, что число боевых действий за несколько дней возросло до уровня июля 2020 года.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировали 17 февраля в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов, в Луганской области — 648 нарушений, включая 519 взрывов. Это произошло за сутки до объявления эвакуации жителей республик, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. <...> В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов", — говорится в сообщении.