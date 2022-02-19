ОБСЕ зафиксировала почти 900 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за сутки
Наблюдатель СММ ОБСЕ. Обложка © Facebook / OSCE SMM — Special Monitoring Mission to Ukraine
Это произошло за день до объявления массовой эвакуации населения республик. Наблюдатели отмечают, что число боевых действий за несколько дней возросло до уровня июля 2020 года.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировали 17 февраля в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов, в Луганской области — 648 нарушений, включая 519 взрывов. Это произошло за сутки до объявления эвакуации жителей республик, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"В Донецкой области СММ зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. <...> В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов", — говорится в сообщении.
В организации уточнили, что количество боевых действий за несколько дней возросло до того уровня, который наблюдался до вступления в силу договорённости о мерах по усилению этого режима в июле 2020 года.
Ранее пресс-служба МЧС ДНР сообщила, что из республики эвакуировано более 6,6 тысячи человек, из них почти 2,5 тысячи детей. Накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.