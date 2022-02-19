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19 февраля, 06:28

ОБСЕ зафиксировала почти 900 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за сутки

Это произошло за день до объявления массовой эвакуации населения республик. Наблюдатели отмечают, что число боевых действий за несколько дней возросло до уровня июля 2020 года.

<p>Наблюдатель СММ ОБСЕ. Обложка © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/316016908550021/photos/pb.100064654997869.-2207520000../1809560202529010/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OSCE SMM</a> <a href="https://www.facebook.com/316016908550021/photos/pb.100064654997869.-2207520000../1809560202529010/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">— </a><a href="https://www.facebook.com/316016908550021/photos/pb.100064654997869.-2207520000../1809560202529010/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Special Monitoring Mission to Ukraine</a></p>

Наблюдатель СММ ОБСЕ. Обложка © Facebook / OSCE SMM Special Monitoring Mission to Ukraine

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировали 17 февраля в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов, в Луганской области — 648 нарушений, включая 519 взрывов. Это произошло за сутки до объявления эвакуации жителей республик, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. <...> В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов", — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что количество боевых действий за несколько дней возросло до того уровня, который наблюдался до вступления в силу договорённости о мерах по усилению этого режима в июле 2020 года.

В ДНР сообщили о повреждении Васильевской насосной станции в результате обстрела

В ДНР сообщили о повреждении Васильевской насосной станции в результате обстрела

Ранее пресс-служба МЧС ДНР сообщила, что из республики эвакуировано более 6,6 тысячи человек, из них почти 2,5 тысячи детей. Накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Светлана Оперук

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