ОБСЕ зафиксировала почти 900 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за сутки

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировали 17 февраля в Донецкой области 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов, в Луганской области — 648 нарушений, включая 519 взрывов. Это произошло за сутки до объявления эвакуации жителей республик, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 222 нарушения режима прекращения огня, в том числе 135 взрывов. <...> В Луганской области миссия зафиксировала 648 нарушений режима прекращения огня, в том числе 519 взрывов", — говорится в сообщении.