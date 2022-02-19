МЧС ДНР: Из республики эвакуировано более 6,6 тысячи человек, из них почти 2,5 тыс. детей
Прибытие эвакуированных жителей Донбасса в Ростовскую область. Фото © ТАСС / Эрик Романенко
В ведомстве указали на завершение развёртывания пунктов жизнеобеспечения для населения на точках пропуска Успенска, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск, где им предоставляется питание и помощь.
Из Донецкой Народной Республики (ДНР) эвакуировано более 6,6 тысячи человек, из них 2436 детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ДНР.
"По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", — говорится в сообщении.
На данный момент развёртывание новых точек жизнеобеспечения для эвакуированного населения завершено на пунктах пропуска Успенска, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск. Людям предоставляется горячее питание, а также оказывается психологическая и медицинская помощь.
Сегодня, 19 февраля, будет осуществляться эвакуация на автобусах и личными автомобилями, а также железнодорожным транспортом со станций Ясиноватая, Макеевка, Дебальцево, Горловка, Иловайск и Донецк-2. Отмечается, что МЧС республики взаимодействует с российскими коллегами для решения проблемных вопросов, которые возникают при пересечении границы с РФ.
Напомним, накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.