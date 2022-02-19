Метеоролог Шувалов предупредил жителей Сахалина и Курил о приближении "циклона-бомбы"

На юге Сахалина и Курильских островах 20 и 21 февраля ожидается "циклон-бомба". Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с "Лентой.ру".

Метеоролог рассказал, что на юге Сахалина ожидаются сильные снегопады, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. По словам Шувалова, на Курилах пройдёт ураган. В этом регионе порывы ветра превысят 35–38 метров в секунду. Такие катаклизмы ожидаются из-за активизации взрывного циклона. Он зарождается над Японским морем и быстро развивается.

"Такие циклоны называют "циклон-бомба". Он как раз выходит на юг Курильской гряды, сначала зацепит Хоккайдо, там тоже будет неприятная погода, затем юг Курильской гряды и под конец захватит Камчатку, но это уже на следующей неделе", — сообщил Шувалов.