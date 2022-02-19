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19 февраля, 05:11

Гинцбург объяснил, когда назальную вакцину от ковида нужно будет комбинировать с уколом

Однако если испытания новой разработки центра имени Гамалеи покажут эффективность препарата от инфекции в виде спрея, то им можно будет заменить внутримышечную вакцину, отметил учёный.

<p>Фото © Unsplash</p>

Фото © Unsplash

Назальную вакцину от коронавируса не нужно будет совмещать с уколом, если она будет давать 100% защиты от заражения, однако если исследования покажут её способность в защите на 70-80%, тогда препараты нужно будет комбинировать. Об этом предупредил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймём, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое", — приводит слова учёного РИА "Новости".

Гинцбург: Тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана и зарегистрирована

Гинцбург: Тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана и зарегистрирована

Ранее Гинцбург заявил об отсутствии осложнений при испытании назальной вакцины от ковида. По данным на утро 15 февраля, препаратом было вакцинировано уже 53 человека.

Ранее Лайф сообщал о старте испытаний назальной вакцины против ковида. В конце января сообщалось, что они могут завершиться в течение двух с половиной месяцев. Александр Гинцбург рассказал о том, как препарат будет применяться. Также он заявил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить организм от заражения омикрон-штаммом. Разрешение на проведение клинических исследований препарата Минздрав выдал в октябре прошлого года.

Никита Могилев

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