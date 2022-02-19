Гинцбург объяснил, когда назальную вакцину от ковида нужно будет комбинировать с уколом
Однако если испытания новой разработки центра имени Гамалеи покажут эффективность препарата от инфекции в виде спрея, то им можно будет заменить внутримышечную вакцину, отметил учёный.
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Назальную вакцину от коронавируса не нужно будет совмещать с уколом, если она будет давать 100% защиты от заражения, однако если исследования покажут её способность в защите на 70-80%, тогда препараты нужно будет комбинировать. Об этом предупредил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймём, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое", — приводит слова учёного РИА "Новости".
Ранее Гинцбург заявил об отсутствии осложнений при испытании назальной вакцины от ковида. По данным на утро 15 февраля, препаратом было вакцинировано уже 53 человека.
Ранее Лайф сообщал о старте испытаний назальной вакцины против ковида. В конце января сообщалось, что они могут завершиться в течение двух с половиной месяцев. Александр Гинцбург рассказал о том, как препарат будет применяться. Также он заявил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить организм от заражения омикрон-штаммом. Разрешение на проведение клинических исследований препарата Минздрав выдал в октябре прошлого года.