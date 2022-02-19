Гинцбург объяснил, когда назальную вакцину от ковида нужно будет комбинировать с уколом

Назальную вакцину от коронавируса не нужно будет совмещать с уколом, если она будет давать 100% защиты от заражения, однако если исследования покажут её способность в защите на 70-80%, тогда препараты нужно будет комбинировать. Об этом предупредил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймём, что она защищает на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое", — приводит слова учёного РИА "Новости".