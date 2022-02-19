Терапевт Водовозов назвал возможные причины отёков

Причиной возникновения отёков могут быть разные болезни. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Некоторые из них (отёков. — Прим. ред.) вызываются лекарственными препаратами, большим количеством выпитой жидкости или долгим стоянием. Если иметь в виду патологию, то первое — это сердечно-сосудистые заболевания", — рассказал Водовозов в беседе с RT.

Если с сердцем всё в порядке, следующее, что посоветовал обследовать терапевт, — почки. Далее — глубокие вены. Это может быть либо тромбоз, либо хроническая венозная недостаточность, уточнил Водовозов. Отёки при том и другом диагнозе будут немного разными, отличить одно от другого сможет специалист-флеболог, подчеркнул эксперт. Он также отметил, что отёки могут быть связаны с различными популярными методиками похудения. Кроме того, в качестве возможных причин он назвал поражение печени и проблемы с сосудами.

"Венозная кровь начинает задерживаться, не поступает в сердце в необходимом количестве, следственно, венозный застой, расширение вен, в том числе венозное расширение вен пищевода", — рассказал врач.

По словам Водовозова, если логичного объяснения отёку не находится и это не единичный случай, отёки не проходят после ночного отдыха, то это повод обратиться к врачу.