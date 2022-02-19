Украинский генерал Москаль резко высказался о качествах Зеленского
По мнению Геннадия Москаля, украинский лидер просыпается "с одной мыслью", а на работу идёт "с другой", во время правления он наделал много глупостей.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Президент Украины Владимир Зеленский является "неуравновешенным и капризным человеком". Об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.
В эфире телеканала "Наш" он отметил, что Зеленский за время своего правления наделал много глупостей. В качестве примера генерал привёл закрытие украинских оппозиционных телеканалов.
"Придётся новой Верховной раде, которая должна быть в следующем году, принимать новый Уголовный кодекс, потому что уже столько статей в этом, что он нарушил, нет", — заявил Москаль.
По мнению генерала, украинский лидер просыпается "с одной мыслью", а на работу идёт "с другой". При этом Москаль добавил, что если Зеленский и походит на Наполеона, то "только по росту".
"Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек", — утверждает Москаль.
Ранее Лайф писал, что на Украине ввели санкции в отношении телеканала "Наш". Решение было принято по представлению СБУ. А в декабре Владимир Зеленский ввёл ограничения и против других СМИ. Они будут действовать в течение пяти лет.