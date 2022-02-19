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19 февраля, 03:21
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Украинский генерал Москаль резко высказался о качествах Зеленского

По мнению Геннадия Москаля, украинский лидер просыпается "с одной мыслью", а на работу идёт "с другой", во время правления он наделал много глупостей.

<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Президент Украины Владимир Зеленский является "неуравновешенным и капризным человеком". Об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

В эфире телеканала "Наш" он отметил, что Зеленский за время своего правления наделал много глупостей. В качестве примера генерал привёл закрытие украинских оппозиционных телеканалов.

"Придётся новой Верховной раде, которая должна быть в следующем году, принимать новый Уголовный кодекс, потому что уже столько статей в этом, что он нарушил, нет", — заявил Москаль.

По мнению генерала, украинский лидер просыпается "с одной мыслью", а на работу идёт "с другой". При этом Москаль добавил, что если Зеленский и походит на Наполеона, то "только по росту".

"Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек", — утверждает Москаль.

СНБО Украины ввёл санкции против российской компании "Витрина ТВ"

СНБО Украины ввёл санкции против российской компании "Витрина ТВ"

Ранее Лайф писал, что на Украине ввели санкции в отношении телеканала "Наш". Решение было принято по представлению СБУ. А в декабре Владимир Зеленский ввёл ограничения и против других СМИ. Они будут действовать в течение пяти лет.

Артем Порвин

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