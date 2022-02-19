Юрист Воробьёв рассказал о размере штрафов за переделку балконов

Граждане могут получить штраф от 1500 до 2500 рублей за самовольную переделку балконов. Наказание можно получить как за перепланировку, так и за остекление, сообщил юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв.

"Согласно статье 7.21 КоАП РФ, если произошло самовольное переустройство или перепланировка помещения, то гражданам может грозить штраф до 1500–2500 рублей", — сказал Воробьёв в беседе с Ura.ru.

Он пояснил, что это может произойти в том случае, если были затронуты несущие стены, элементы конструкции, что сказалось на жилье других собственников. Также порой проект может не предусматривать остекление. Ещё оно может быть недопустимо из-за нахождения дома в историческом центре.

В свою очередь, риелтор Алексей Силантьев рассказал, что пока на рынке недвижимости незаконные перепланировки не сказываются. Этого не будет, пока в массовом порядке не начнут требовать принудительно исправлять нарушения.

"Скажут при продаже заплатить штраф 1500 рублей — заплатим", — отмечает Силантьев.