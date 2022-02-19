Прокурор Кормилицына предупредила пенсионеров о ряде запретов при получении выплат

Если гражданин со временем после назначения ему социальной выплаты теряет обоснование для её получения, но умалчивает об этом, это расценивается Уголовным кодексом РФ как "пассивный обман" государства. Статья 159.2 регламентирует ответственность за хищение в сфере социальных выплат, пояснила преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына. К таковым относятся и заведомо недостоверные сведения.

"Умалчивание о фактах, влекущих прекращение указанных в данной статье Уголовного кодекса выплат будет рассматриваться как пассивный обман", — подчеркнула Кормилицына в интервью агентству "Прайм".

К пассивному обману относится "незаконное получение страховой пенсии по старости, социальной пенсии или пенсии, выплачиваемой госслужащим, в том числе военным и полицейским", объяснила эксперт. К недостоверным данным — утаивание информации о смене места жительства, в том числе о переезде за границу. Тогда человек теряет право на получение выплат в России. К нарушениям УК РФ относится и неуведомление ПФР о том, что опекаемый иждивенец получил работу. Караются по закону и попытки отработавших в органах (МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардия) 20 и более лет получать деньги сразу по двум основаниям.

"Дело в том, что выход таких персон на пенсию связан не с возрастом, а с выслугой лет, а размер пенсионного пособия зависит от должности и звания, продолжительности службы и надбавок, но нужно выбрать что-то одно", — пояснила Кормилицына.

Она добавила, что запрещено получать определённые виды доплат и при этом работать. Это касается, к примеру, социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума и доплаты за сельский стаж.