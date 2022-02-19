Правила выдачи разрешений на оружие в России ужесточат с 1 марта

Правила получения разрешения на оружие ужесточаются с 1 марта в России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев.

Как пишет ТАСС, прежде всего это коснётся прохождения медицинского осмотра. Уполномоченные органы смогут определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием.

Как пояснил Медведев, основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Росгвардия получит возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином медицинского освидетельствования.