Правила выдачи разрешений на оружие в России ужесточат с 1 марта
Росгвардия получит возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином медицинского освидетельствования.
Правила получения разрешения на оружие ужесточаются с 1 марта в России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев.
Как пишет ТАСС, прежде всего это коснётся прохождения медицинского осмотра. Уполномоченные органы смогут определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием.
Как пояснил Медведев, основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Росгвардия получит возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином медицинского освидетельствования.
Как ранее сообщал Лайф, Медведев заявил, что традиция свободного ношения оружия в России недопустима. По его мнению, это крайне опасно. Это доказывает и ситуация в США, где преступления со стрельбой происходят гораздо чаще, чем в других странах.
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