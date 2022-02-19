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19 февраля, 02:10

Волонтёры развернут штаб "Мы вместе" для помощи беженцам из Донбасса

Он будет координировать сбор и распределение гуманитарной помощи, встречу переселенцев, их обустройство и оказание психологической поддержки.

В рамках проекта "Мы вместе" создаётся волонтёрский штаб для оказания помощи прибывающим из Донбасса беженцами. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

"Круглосуточный оперативный волонтёрский штаб будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки", — говорится в сообщении.

Участвовать в работе штаба будут волонтёры самого ОНФ, а также Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Молодёжки ОНФ", Красного Креста и других добровольческих объединений. Они будут сотрудничать с профильными службами. В том числе собирать, сортировать и распределять гуманитарную помощь, обеспечивать работу пунктов временного размещения и так далее.

"Сейчас в экстренном порядке разворачивается штаб помощи для того, чтобы поддержать прибывших жителей ДНР и ЛНР, обеспечить их предметами первой необходимости, продуктами, оказать психологическую помощь", — отметил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В ЛНР насчитали за сутки 31 обстрел со стороны Украины

В ЛНР насчитали за сутки 31 обстрел со стороны Украины

Лайф рассказывал, что на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли".

Обложка: кадр из видео © LiFE

Андрей Григорьев

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