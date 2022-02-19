В ЛНР насчитали за сутки 31 обстрел со стороны Украины

Отмечается, что применялось в том числе тяжёлое вооружение. Так, утром 11 мин прилетело в Кряновку, 14 в Причепиловку, девять — в Станицу Луганскую.

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки произвели 31 обстрел территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.

"За истекшие сутки, 18 февраля 2022 года, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 31 нарушение режима прекращения, в том числе с применением тяжёлого вооружения", — говорится в телеграм-канале ведомства.