В ЛНР насчитали за сутки 31 обстрел со стороны Украины
Отмечается, что применялось в том числе тяжёлое вооружение. Так, утром 11 мин прилетело в Кряновку, 14 в Причепиловку, девять — в Станицу Луганскую.
Вооружённые силы Украины за минувшие сутки произвели 31 обстрел территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.
"За истекшие сутки, 18 февраля 2022 года, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 31 нарушение режима прекращения, в том числе с применением тяжёлого вооружения", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Так, отмечается, что утром 11 мин прилетело в Кряновку, 14 в Причепиловку, девять — в Станицу Луганскую. Затем после целого ряда дневных обстрелов из миномёта был нанесён удар по Санжаровке, Зелёной Роще, Золотому и так далее. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.
Лайф рассказывал, что на фоне этого 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергал данные о применении силы со стороны ВСУ. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
Обложка © ТАСС / Александр Река