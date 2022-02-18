Глава МИД Украины Кулеба опроверг данные о наступлении Киева в Донбассе
По словам министра, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе. Атаки и диверсии, как он подчеркнул, не рассматриваются.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не намерены проводить наступательные операции и диверсии в Донбассе. Как он подчеркнул, в планах у Киева всего этого нет.
"Категорически отвергаем российские дезинформационные сообщения о предполагаемых наступательных операциях Украины или актах саботажа на объектах химического производства. Украина не проводит и не планирует подобных действий в Донбассе", — написал Кулеба у себя в Twitter.
По его словам, Киев остаётся привержен дипломатическим путям урегулирования конфликта в Донбассе.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Лента новостей
"Поздравляли меня с олимпийским золотом": Корнелюк оценил выступление Анны Щербаковой под его композицию на турнире Олимпиады
сегодня в 14:57
В Донецке заработала сирена гражданской обороны
сегодня в 14:54
Путин — о реакции стран на санкционное давление Запада: Рано или поздно нарыв прорвётся
сегодня в 14:49
Дмитрий Кулеба. Обложка © Facebook / Dmytro Kuleba