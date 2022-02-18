Глава МИД Украины Кулеба опроверг данные о наступлении Киева в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не намерены проводить наступательные операции и диверсии в Донбассе. Как он подчеркнул, в планах у Киева всего этого нет.

"Категорически отвергаем российские дезинформационные сообщения о предполагаемых наступательных операциях Украины или актах саботажа на объектах химического производства. Украина не проводит и не планирует подобных действий в Донбассе", — написал Кулеба у себя в Twitter.

По его словам, Киев остаётся привержен дипломатическим путям урегулирования конфликта в Донбассе.