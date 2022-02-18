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18 февраля, 15:05

Глава МИД Украины Кулеба опроверг данные о наступлении Киева в Донбассе

По словам министра, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе. Атаки и диверсии, как он подчеркнул, не рассматриваются.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не намерены проводить наступательные операции и диверсии в Донбассе. Как он подчеркнул, в планах у Киева всего этого нет.

"Категорически отвергаем российские дезинформационные сообщения о предполагаемых наступательных операциях Украины или актах саботажа на объектах химического производства. Украина не проводит и не планирует подобных действий в Донбассе", — написал Кулеба у себя в Twitter.

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По его словам, Киев остаётся привержен дипломатическим путям урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Дмитрий Кулеба. Обложка © Facebook / Dmytro Kuleba

Наталья Исакова

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