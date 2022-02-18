"Поздравляли меня с олимпийским золотом": Корнелюк оценил выступление Анны Щербаковой под его композицию на турнире Олимпиады

Российский композитор и певец Игорь Корнелюк рассказал, что после победы фигуристки Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине его телефон разрывался от сообщений — и музыкант не сразу понял, почему его все поздравляют с олимпийским золотом.

"Все они меня поздравляли с олимпийским золотом. Я ничего не понимал — какое там олимпийское золото у меня? Но потом ситуация прояснилась", — рассказал композитор в беседе с РИА ФАН и добавил, что использование его музыки для фильма "Мастер и Маргарита" в произвольной программе фигуристки стало для него приятной неожиданностью.

Композитор также напомнил, что ранее его музыка уже звучала на льду в произвольной программе Евгения Плющенко. Музыкант отметил, что создавал композицию специально для его выступления.

"А сейчас они по собственной инициативе взяли музыку, и, конечно, это неожиданно и очень приятно. И особенно приятно, что это олимпийский "золотой" прокат Анны Щербаковой", — добавил Корнелюк.

Он добавил, что не смотрел трансляцию соревнований, но уделил внимание выступлению Щербаковой. Корнелюк поздравил фигуристку с успехом и подчеркнул, что "ради таких побед стоит жить".