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18 февраля, 14:57

"Поздравляли меня с олимпийским золотом": Корнелюк оценил выступление Анны Щербаковой под его композицию на турнире Олимпиады

Музыкант признался, что использование его музыки для фильма "Мастер и Маргарита" в произвольной программе фигуристки стало для него приятной неожиданностью.

Российский композитор и певец Игорь Корнелюк рассказал, что после победы фигуристки Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине его телефон разрывался от сообщений — и музыкант не сразу понял, почему его все поздравляют с олимпийским золотом.

"Все они меня поздравляли с олимпийским золотом. Я ничего не понимал — какое там олимпийское золото у меня? Но потом ситуация прояснилась", — рассказал композитор в беседе с РИА ФАН и добавил, что использование его музыки для фильма "Мастер и Маргарита" в произвольной программе фигуристки стало для него приятной неожиданностью.

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Композитор также напомнил, что ранее его музыка уже звучала на льду в произвольной программе Евгения Плющенко. Музыкант отметил, что создавал композицию специально для его выступления.

"А сейчас они по собственной инициативе взяли музыку, и, конечно, это неожиданно и очень приятно. И особенно приятно, что это олимпийский "золотой" прокат Анны Щербаковой", — добавил Корнелюк.

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Он добавил, что не смотрел трансляцию соревнований, но уделил внимание выступлению Щербаковой. Корнелюк поздравил фигуристку с успехом и подчеркнул, что "ради таких побед стоит жить".

Ранее фигурист Роман Костомаров прокомментировал прокат россиянок на Олимпиаде. Напомним, чемпионкой Игр стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, а Камила Валиева стала четвёртой.

Обложка © Wikipedia

Ирина Мусина

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