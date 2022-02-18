НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 14:49

Путин — о реакции стран на санкционное давление Запада: Рано или поздно нарыв прорвётся

Российский лидер пояснил, что даже союзники США сталкиваются с ограничениями, но терпят. В связи с этим он отметил, что Минск и Москва должны сами себе помогать в вопросе противостояния режиму Запада.

Введение санкций не нравится ни одной стране в мире, но рано или поздно ситуация будет меняться. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Кремле.

Он отметил, что многие страны мира, включая союзников США, сталкиваются с последствиями санкционных режимов, но терпят их, "просто закрывая рот". При этом российский лидер указал, что рестрикции против Москвы введут в любом случае, так как "повод будет найден". В связи с этим он подчеркнул, что Минск и Москва должны сами себе помогать в вопросе противостояния санкционному режиму Запада.

"Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвётся. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики", — добавил глава государства.

Путин заявил, что Запад всегда найдёт повод для введения санкций против России

Путин заявил, что Запад всегда найдёт повод для введения санкций против России

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заверил, что санкции ЕС против РФ будут мощнее, чем в 2014 году. Раскрывать подробности готовящегося документа глава польского кабмина не стал. При этом он отметил, что данные рестрикции будут введены "в момент российской агрессии в адрес Украины".

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1