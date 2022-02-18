Путин — о реакции стран на санкционное давление Запада: Рано или поздно нарыв прорвётся
Российский лидер пояснил, что даже союзники США сталкиваются с ограничениями, но терпят. В связи с этим он отметил, что Минск и Москва должны сами себе помогать в вопросе противостояния режиму Запада.
Введение санкций не нравится ни одной стране в мире, но рано или поздно ситуация будет меняться. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Кремле.
Он отметил, что многие страны мира, включая союзников США, сталкиваются с последствиями санкционных режимов, но терпят их, "просто закрывая рот". При этом российский лидер указал, что рестрикции против Москвы введут в любом случае, так как "повод будет найден". В связи с этим он подчеркнул, что Минск и Москва должны сами себе помогать в вопросе противостояния санкционному режиму Запада.
"Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвётся. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики", — добавил глава государства.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заверил, что санкции ЕС против РФ будут мощнее, чем в 2014 году. Раскрывать подробности готовящегося документа глава польского кабмина не стал. При этом он отметил, что данные рестрикции будут введены "в момент российской агрессии в адрес Украины".
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru