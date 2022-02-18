Россиян чаще всего спамят звонками сервисы займов и медцентры

Чаще всего спам-звонками россиян беспокоят сервисы займов и медицинские центры, предлагающие бесплатные услуги. Об этом свидетельствуют результаты работы Защитника Олега – умного телефонного секретаря от Тинькофф, количество пользователей которого достигло 1 миллиона человек.

За время работы Защитник Олег принял 44,8 млн звонков вместо абонентов. При этом каждый пятый звонок, на который отвечал секретарь — это звонок спамера или мошенника. Об этом говорится в поступившем в редакцию Лайфа пресс-релизе. Кроме того, аналитики Тинькофф изучили статистику нежелательных вызовов, которые принял Олег за своих хозяев и оказалось, что самые частые спам-звонки поступали из сервисов займов и медицинских центров, предлагающих бесплатные услуги.

Самый частый сценарий, с которым спамеры звонят россиянам (33% от всех принятых Олегом спам-звонков за последний месяц) — это предложение оформить займ от микрофинансовой организации. Второй по популярности сценарий (22%) — звонки из медицинских центров и стоматологий, в которых абоненту предлагается пройти бесплатное комплексное обследование или получить какую-то услугу со скидкой. На третьем месте — звонки от различных компаний с предложением оценить качество обслуживания — 13%. Также в первой пятерке самых частых спам-звонков — предложения от банков и сотовых операторов (оформление карты, кредита, смена тарифного плана) — 12% и 11% соответственно.

"Как показывает статистика, частотность и тематика нежелательных звонков напрямую зависит от сезонности. Например, накануне новогодних праздников в первую пятерку популярных спам-сценариев вышли звонки от застройщиков с предложением рассмотреть оформление квартиры, а также от роботов-автоинформаторов, сообщающих о новогодних скидках на те или иные товары и услуги", — отметили в Тинькофф.

Большая часть всех принятых Олегом спам-вызовов — это звонки роботов (76%). Из них 50% полностью автоматизированы и проходят без участия человека, еще 12% — от роботов-дозвонщиков, которые после снятия трубки переключают на оператора и 14% — от роботов, которые имитируют речь и поведение реального человека.