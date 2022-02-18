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18 февраля, 14:29

Путин заявил, что Запад всегда найдёт повод для введения санкций против России

По словам российского лидера, цель этих стран заключается в том, чтобы затормозить развитие РФ и Белоруссии. А те, кто преследует её, всегда найдут возможность для введения подобных ограничений.

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67271/photos/67108" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Западные страны в любом случае введут санкции против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода — он будет найден. Потому что цель в другом", — сказал глава России.

По его словам, цель заключается в том, чтобы затормозить развитие России и Белоруссии. И если её преследовать, то всегда найдётся повод для введения тех или иных нелегитимных ограничений, указал Путин. И это является "не чем иным, как недобросовестной конкуренцией".

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Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заверил, что санкции ЕС против РФ будут мощнее, чем в 2014 году. Раскрывать подробности готовящегося документа глава польского кабмина не стал. При этом он отметил, что данные рестрикции будут введены "в момент российской агрессии в адрес Украины".

Светлана Оперук

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