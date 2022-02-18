Путин заявил, что Запад всегда найдёт повод для введения санкций против России
По словам российского лидера, цель этих стран заключается в том, чтобы затормозить развитие РФ и Белоруссии. А те, кто преследует её, всегда найдут возможность для введения подобных ограничений.
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Западные страны в любом случае введут санкции против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода — он будет найден. Потому что цель в другом", — сказал глава России.
По его словам, цель заключается в том, чтобы затормозить развитие России и Белоруссии. И если её преследовать, то всегда найдётся повод для введения тех или иных нелегитимных ограничений, указал Путин. И это является "не чем иным, как недобросовестной конкуренцией".
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заверил, что санкции ЕС против РФ будут мощнее, чем в 2014 году. Раскрывать подробности готовящегося документа глава польского кабмина не стал. При этом он отметил, что данные рестрикции будут введены "в момент российской агрессии в адрес Украины".