Путин заявил, что Запад всегда найдёт повод для введения санкций против России

Западные страны в любом случае введут санкции против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода — он будет найден. Потому что цель в другом", — сказал глава России.

По его словам, цель заключается в том, чтобы затормозить развитие России и Белоруссии. И если её преследовать, то всегда найдётся повод для введения тех или иных нелегитимных ограничений, указал Путин. И это является "не чем иным, как недобросовестной конкуренцией".