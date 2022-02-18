В Подмосковье двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши пятиэтажки во время уборки сосулек

Место, где погибли двое рабочих при очистке крыши в Подольске. Видео © LIFE

В подмосковном Климовске трое рабочих сорвались с крыши, когда сбивали сосульки. Двое погибли, один госпитализирован. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что на снегу лежит труп одного из рабочих, тело второго к тому моменту уже забрали. По словам очевидца, при падении мужчин был сильный грохот. Вместе с рабочими от дома отвалились железки, которые также свалились на землю. Очевидец предположил, что на мужчинах были плохо закреплены страховочные ремни.

По данным Лайфа, рабочие висели на верёвках. Предварительно, мужчины не были оформлены официально на работу. На данную вакансию их пригласил неизвестный индивидуальный предприниматель.

Как указывает телеграм-канал Mash, погибшими оказались уроженцы Брянской области. Один из них умер по дороге в больницу, а второй скончался на месте. Пострадавшего же доставили в Подольскую клиническую больницу, уточнили Лайфу.