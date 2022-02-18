"Локомотив" расторг контракт с хоккеистом Буше, которого признали виновным в изнасиловании

Хоккейный клуб "Локомотив" объявил о расторжении контракта с американским хоккеистом Ридом Буше, который был признан виновным в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ярославской команды.

"Хоккейный Клуб "Локомотив" информирует о том, что прекращено сотрудничество с нападающим основного состава Ридом Буше. Согласно Трудовому кодексу РФ хоккеист уволен из клуба 18 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что нападающий "Локомотива" Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году. Тогда хоккеист выступал за молодёжную сборную США и готовился к поездке на чемпионат мира. В итоге суд приговорил его к году тюрьмы условно с испытательным сроком четыре года.