Путин: Москва и Минск будут вместе обеспечивать безопасность в свете активности НАТО

Россия и Белоруссия будут и впредь коллективно принимать меры для обеспечения своей безопасности в свете нарастающей военной активности стран НАТО. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Глава РФ заметил, что активно обсуждал с коллегой тему укрепления единого оборонного пространства двух стран.

"Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах Союзного государства", — сказал российский лидер.