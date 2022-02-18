Путин: Москва и Минск будут вместе обеспечивать безопасность в свете активности НАТО
По словам российского лидера, тема укрепления единого оборонного пространства двух стран подробно обсуждалась в ходе переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. Фото © LIFE
Россия и Белоруссия будут и впредь коллективно принимать меры для обеспечения своей безопасности в свете нарастающей военной активности стран НАТО. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Глава РФ заметил, что активно обсуждал с коллегой тему укрепления единого оборонного пространства двух стран.
"Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах Союзного государства", — сказал российский лидер.
Напомним, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в Кремле и продолжались 2,5 часа. По словам российского лидера, они прошли в деловой, конструктивной и дружественной атмосфере. Он уточнил, что Москва и Минск являются добрыми соседями и ближайшими союзниками. Кроме того, лидеры сообщили, что 19 февраля примут участие в военных учениях.