Песков не располагает информацией об эвакуации жителей Донбасса в Россию
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Ранее руководители ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей в Ростовскую область на фоне сообщений о готовящемся наступлении ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о готовящейся эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область, о которой ранее объявили главы ДНР и ЛНР.
"Не располагаю информацией, я не знаю, что сейчас там происходит. Я не знаю, с кем были контакты", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.