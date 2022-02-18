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Регион
Опубликовано 18 февраля 2022, 14:21
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Песков не располагает информацией об эвакуации жителей Донбасса в Россию

Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Ранее руководители ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей в Ростовскую область на фоне сообщений о готовящемся наступлении ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о готовящейся эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область, о которой ранее объявили главы ДНР и ЛНР.

"Не располагаю информацией, я не знаю, что сейчас там происходит. Я не знаю, с кем были контакты", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Александр Юнашев
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