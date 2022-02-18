Песков не располагает информацией об эвакуации жителей Донбасса в Россию

Ранее руководители ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей в Ростовскую область на фоне сообщений о готовящемся наступлении ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о готовящейся эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область, о которой ранее объявили главы ДНР и ЛНР.

"Не располагаю информацией, я не знаю, что сейчас там происходит. Я не знаю, с кем были контакты", — отметил представитель Кремля.