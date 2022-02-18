Голикова сообщила о снижении коллективного иммунитета к ковиду в России до 59,7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9% до 59,7%. Вакцинация первым компонентом в РФ проведена более 86,6 млн раз, вакцинация полным циклом — свыше 82,6 млн. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"По состоянию на 18 февраля вакцинация первым компонентом проведена 86 690 920 раз, вакцинация полного цикла — 82 609 487 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%", — сказала она.

Помимо этого, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России снизилось число регионов с коллективным иммунитетом к ковиду выше 80%. Теперь их всего четыре: Санкт-Петербург с 84,9%, Севастополь с 82,9%, Мурманская область с 82,8% и Карелия — 83,8%. Из числа таких регионов выбыла Тыва, где коллективный иммунитет упал с 80% до 77,3%.