Эксперт Григоренко объяснила, как дельфины могут помочь после ковида

Дельфинотерапия может быть эффективна для тех, кто столкнулся с симптомами постковидного синдрома. Об этом рассказала в беседе с изданием "Москва 24" руководитель отдела дельфинотерапии Большого дельфинария в Сочи Оксана Григоренко.

"Уходит тревожность, повышается настроение, общий тонус, нормализуется сон. Это подтверждают многочисленные отзывы", — пояснила она.

По её словам, на улучшение настроения влияет успокаивающее воздействие воды, ультразвуковое излучение дельфинов и самое главное — позитивные эмоции, которые человек получает при общении с млекопитающими.

Однако старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова, кандидат биологических наук Александр Агафонов считает, что наука ещё не предоставила доказательства лечебного эффекта дельфинотерапии.

"Сама дельфинотерапия считается не совсем научной. Её проводят, но в лучшем случае как элемент психотерапии. Для того чтобы рассматривать её как метод лечения, сперва необходимо провести клинические испытания, контрольные группы", — отметил он.