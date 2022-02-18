Лукашенко пошутил о вечном президентстве: Сейчас посоветуемся со старшим братом Путиным

"Мы сейчас со старшим братом посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Всё будет нормально", — сказал Лукашенко на совместной пресс-конференции после прошедших в Кремле переговоров, указав на Путина во время своего ответа.

Александр Лукашенко стал первым президентом Белоруссии, победив на выборах в 1994 году. С тех пор он переизбирался на этот пост в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах. По официальным данным белорусского ЦИК, он набрал 80,1% голосов. После последних президентских выборов летом 2020-го в Белоруссии начались массовые акции протеста, для разгона которых силовики использовали спецтехнику и светошумовые гранаты. А в прошлом году Лукашенко заявил, что скоро уйдёт на пенсию.