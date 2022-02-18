Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы международной безопасности

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы международной безопасности. Об этом сообщили в российском ведомстве.

"18 февраля состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.

При этом в Минобороны РФ добавили, что подробности беседы разглашаться не будут.