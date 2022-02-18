Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы международной безопасности
При этом в Минобороны РФ уточнили, что подробности телефонной беседы разглашаться не будут.
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Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы международной безопасности. Об этом сообщили в российском ведомстве.
"18 февраля состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.
При этом в Минобороны РФ добавили, что подробности беседы разглашаться не будут.
Ранее Шойгу и Остин уже проводили беседу 12 февраля. Тогда, как сообщили в Пентагоне, они обсудили "наращивание Россией сил в Крыму и вокруг Украины".