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18 февраля, 14:32

Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы международной безопасности

При этом в Минобороны РФ уточнили, что подробности телефонной беседы разглашаться не будут.

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы международной безопасности. Об этом сообщили в российском ведомстве.

"18 февраля состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.

При этом в Минобороны РФ добавили, что подробности беседы разглашаться не будут.

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Ранее Шойгу и Остин уже проводили беседу 12 февраля. Тогда, как сообщили в Пентагоне, они обсудили "наращивание Россией сил в Крыму и вокруг Украины".

Григорий Воронцов

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