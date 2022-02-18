Сирена гражданской обороны в Донецке. Видео © VK / Типичный Донецк

После объявления о массовой эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Донецке заработала сирена гражданской обороны. Об этом сообщают РИА "Новости" и "Интерфакс".

Пока не известно, реальное ли это предупреждение или тест, власти города ещё не указали причину. При этом такая сирена включается в городе регулярно — раз в два–три месяца, однако обычно власти ДНР предупреждают об этом заранее.

В соцсетях также публикуются фотографии больших очередей у банкоматов в городе и на заправках.