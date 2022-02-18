В Донецке заработала сирена гражданской обороны
Она работает в городе достаточно регулярно — раз в два–три месяца, однако обычно власти ДНР предупреждают заранее. В этом случае никакой информации не было.
Сирена гражданской обороны в Донецке. Видео © VK / Типичный Донецк
После объявления о массовой эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Донецке заработала сирена гражданской обороны. Об этом сообщают РИА "Новости" и "Интерфакс".
Пока не известно, реальное ли это предупреждение или тест, власти города ещё не указали причину. При этом такая сирена включается в городе регулярно — раз в два–три месяца, однако обычно власти ДНР предупреждают об этом заранее.
В соцсетях также публикуются фотографии больших очередей у банкоматов в городе и на заправках.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ, там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли".
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Кадр видео © VK / Типичный Донецк