"По тебе судят о твоей стране": Депутаты новой волны вслед за президентом высказались о необходимости ужесточить надзор за мигрантами

По их мнению, возмутительный инцидент в метро лишь доказывает, что Владимир Путин был прав, подняв тему преступности со стороны приезжих и нелегалов.

Депутаты новой волны потребовали неотвратимого наказания для двух мигрантов, напавших на сотрудников полиции в московском метро, и поддержали заявление президента России Владимира Путина об обострившемся вопросе с соблюдением правопорядка со стороны приезжих. Так, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что преступники, тем более когда речь идёт о проявлениях экстремизма, должны высылаться и "более не появляться на территории нашей страны".

"Работая на должности главного врача, я сталкивался с непростыми ситуациями, требующими срочных мер: прорыв трубы, ремонт в кабинете или уборка территории. В больнице официально работали несколько граждан из стран СНГ, и могу сказать честно: они всегда выручали, так как умели и любили работать. Приходили на помощь в любое время суток. Однако, когда мы говорим о нарушении закона, а тем более проявлении экстремизма, позиция должна быть жёсткая", — написал он на своей странице в "Инстаграме".

Такой же точки зрения придерживается депутат Татьяна Буцкая. Она отметила, что эпизодов нарушения закона со стороны мигрантов вроде того же инцидента в метро становится всё больше.

"Вчера президент сказал, что любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка со стороны мигрантов — это основание для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем. Правильное решение", — написала Буцкая в своём телеграм-канале.

О том, что миграционная политика должна отвечать интересам государства и граждан нашей страны, написал в соцсетях ещё один депутат новой волны, учёный Александр Мажуга. Он убеждён, что незаконная трудовая деятельность мигрантов причиняет вред, в том числе и социальной сфере. Мажуга также обратил внимание, что мы всё чаще слышим о проблемах с приезжими в школах, колледжах и медицинских учреждениях.

"Вопрос с трудовой деятельностью мигрантов необходимо решать на государственном уровне", — отметил депутат.

В свою очередь депутат Олег Гарин заверил, что у него нет ни намёка на ксенофобию, а среди его хороших знакомых есть люди самых разных национальностей. Тем не менее парламентарий "твёрдо убеждён" в двух принципах: во-первых, по его словам, надо всегда вести себя прилично, "а находясь в гостях, следить за этим особенно". А во-вторых, надо помнить, что, "когда ты находишься за границей, по тебе судят о твоей стране".

"Мы всегда рады видеть у себя тех, кто уважает наши законы и традиции. Но обязательно дадим отпор тем, кто хочет жить здесь по своим правилам", — написал он в "Телеграме".