ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля 2022, 22:40

"Луганскгаз" назвал причиной двух прогремевших взрывов диверсию

В первом случае загорелся газопровод, во втором, по словам местных жителей, сдетонировала газовая заправочная станция.

Причиной двух взрывов, которые слышали жители Луганска, стала диверсия. Об этом заявили в компании "Луганскгаз" после оценки характера повреждений.

"Оценив характер повреждений, причиной обоих взрывов является диверсия", — приводит пресс-служба компании слова генерального директора Татьяны Богородько.

Ранее компания сообщила, что около 00:10 19 февраля стали поступать звонки о возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки. Туда были отправлены аварийные бригады. МЧС республики удалось вскоре ликвидировать возгорание. А уже примерно в 00:40 прогремел второй взрыв. Как отмечали местные жители, он мог произойти на газовой заправочной станции.

В ЛНР и ДНР заявили о миномётном огне со стороны Украины
В ЛНР и ДНР заявили о миномётном огне со стороны Украины

Лайф напоминает, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

BannerImage

Обложка © Telegram / Журналистика со вкусом

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar