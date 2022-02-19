"Луганскгаз" назвал причиной двух прогремевших взрывов диверсию

Причиной двух взрывов, которые слышали жители Луганска, стала диверсия. Об этом заявили в компании "Луганскгаз" после оценки характера повреждений.

Ранее компания сообщила, что около 00:10 19 февраля стали поступать звонки о возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки. Туда были отправлены аварийные бригады. МЧС республики удалось вскоре ликвидировать возгорание. А уже примерно в 00:40 прогремел второй взрыв. Как отмечали местные жители, он мог произойти на газовой заправочной станции.