"Луганскгаз" назвал причиной двух прогремевших взрывов диверсию
В первом случае загорелся газопровод, во втором, по словам местных жителей, сдетонировала газовая заправочная станция.
Причиной двух взрывов, которые слышали жители Луганска, стала диверсия. Об этом заявили в компании "Луганскгаз" после оценки характера повреждений.
"Оценив характер повреждений, причиной обоих взрывов является диверсия", — приводит пресс-служба компании слова генерального директора Татьяны Богородько.
Ранее компания сообщила, что около 00:10 19 февраля стали поступать звонки о возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки. Туда были отправлены аварийные бригады. МЧС республики удалось вскоре ликвидировать возгорание. А уже примерно в 00:40 прогремел второй взрыв. Как отмечали местные жители, он мог произойти на газовой заправочной станции.
Лайф напоминает, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
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