В ЛНР и ДНР заявили о миномётном огне со стороны Украины

По данным представительств этих республик в СЦКК, в общей сложности ВСУ выпустили в их направлении более двух десятков снарядов.

Власти Луганской Народной Республики заявили, что украинские военные вновь обстреляли из миномётов населённые пункты Золотое-5 и Донецкий. Об этом говорится в заявлении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как отметили в представительстве республики, по Золотому-5 киевскими силовиками было выпущено семь мин, а по посёлку Донецкий — 12 снарядов.