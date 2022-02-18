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Регион
Опубликовано 18 февраля 2022, 20:54
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В ЛНР и ДНР заявили о миномётном огне со стороны Украины

По данным представительств этих республик в СЦКК, в общей сложности ВСУ выпустили в их направлении более двух десятков снарядов.

Власти Луганской Народной Республики заявили, что украинские военные вновь обстреляли из миномётов населённые пункты Золотое-5 и Донецкий. Об этом говорится в заявлении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как отметили в представительстве республики, по Золотому-5 киевскими силовиками было выпущено семь мин, а по посёлку Донецкий — 12 снарядов.

Меж тем сообщения об обстреле поступили и из ДНР. Представительство этой республики в СЦКК сообщает, что семь мин калибра 120 мм со стороны Украины было выпущено по населённому пункту Зайцево (южное).

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Лайф напоминает, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

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Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Григорьев
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