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Регион
Опубликовано 18 февраля 2022, 19:31

Регионы России выразили готовность оказывать помощь беженцам из Донбасса

Эвакуация мирных граждан в Ленинском районе Донецка. Фото © ТАСС / Николай Тришин

Эвакуация мирных граждан в Ленинском районе Донецка. Фото © ТАСС / Николай Тришин

Так, разместить у себя временных переселенцев готовы Пензенская, Челябинская, Волгоградская и Воронежская области. Такой список субъектов РФ пополняется.

Несколько российских регионов выразили готовность принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщают власти этих регионов на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Так, член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что разместить людей готовы в Крыму и Севастополе. Он отметил, что эти регионы смогут принять детей и женщин, обеспечить их кровом.

"Мы были в похожей ситуации", — заявил Дмитрий Белик в эфире телеканала "Россия 24".

Аналогичную готовность выразили власти Челябинской области. Этот регион готов принять 500 семейных и 100 детей без попечения родителей.

"Далее готовы наращивать. Нужно подготовиться просто", — говорят в пресс-службе областного правительства.

По словам врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева, этот регион также готов к принятию беженцев. Сообщили об этом и власти Пензенской области. А Нижегородская область направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса.

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Лайф напоминает, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

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Артем Порвин
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