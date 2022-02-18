Регионы России выразили готовность оказывать помощь беженцам из Донбасса
Эвакуация мирных граждан в Ленинском районе Донецка. Фото © ТАСС / Николай Тришин
Так, разместить у себя временных переселенцев готовы Пензенская, Челябинская, Волгоградская и Воронежская области. Такой список субъектов РФ пополняется.
Несколько российских регионов выразили готовность принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщают власти этих регионов на фоне обострения ситуации в Донбассе.
Так, член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что разместить людей готовы в Крыму и Севастополе. Он отметил, что эти регионы смогут принять детей и женщин, обеспечить их кровом.
"Мы были в похожей ситуации", — заявил Дмитрий Белик в эфире телеканала "Россия 24".
Аналогичную готовность выразили власти Челябинской области. Этот регион готов принять 500 семейных и 100 детей без попечения родителей.
"Далее готовы наращивать. Нужно подготовиться просто", — говорят в пресс-службе областного правительства.
По словам врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева, этот регион также готов к принятию беженцев. Сообщили об этом и власти Пензенской области. А Нижегородская область направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса.
Лайф напоминает, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.