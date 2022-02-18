Регионы России выразили готовность оказывать помощь беженцам из Донбасса

Так, разместить у себя временных переселенцев готовы Пензенская, Челябинская, Волгоградская и Воронежская области. Такой список субъектов РФ пополняется.

Несколько российских регионов выразили готовность принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщают власти этих регионов на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Так, член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что разместить людей готовы в Крыму и Севастополе. Он отметил, что эти регионы смогут принять детей и женщин, обеспечить их кровом.

"Мы были в похожей ситуации", — заявил Дмитрий Белик в эфире телеканала "Россия 24".

Аналогичную готовность выразили власти Челябинской области. Этот регион готов принять 500 семейных и 100 детей без попечения родителей.

"Далее готовы наращивать. Нужно подготовиться просто", — говорят в пресс-службе областного правительства.