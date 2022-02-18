Мэр Горловки Приходько: Эвакуация будет идти не один день
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Глава города добавил, что примерно к 21:00 будет опубликована информация о графике отправлений на ближайшие дни. Эвакуация будет производиться в том числе железнодорожным транспортом.
Власти Горловки, которая находится в ДНР, в ближайшие часы подготовят график эвакуации горожан на несколько дней. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько в своём телеграм-канале.
"Во всех пабликах — и моих, и городской администрации, и телеканала 6ТВ — выставлены телефоны районных администраций. Вы можете спокойно звонить, задавать вопросы, в том числе и записаться на интересующий вас рейс. Таких рейсов будет не один, и не один день мы будем эвакуировать", — сказал он.
Мэр добавил, что примерно к 21:00 в администрации будет опубликована информация о графике отправлений на ближайшие дни. Эвакуация будет производиться в том числе железнодорожным транспортом, уточнил Приходько и призвал сохранять спокойствие.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.