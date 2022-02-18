Мэр Горловки Приходько: Эвакуация будет идти не один день

Глава города добавил, что примерно к 21:00 будет опубликована информация о графике отправлений на ближайшие дни. Эвакуация будет производиться в том числе железнодорожным транспортом.

Власти Горловки, которая находится в ДНР, в ближайшие часы подготовят график эвакуации горожан на несколько дней. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

"Во всех пабликах — и моих, и городской администрации, и телеканала 6ТВ — выставлены телефоны районных администраций. Вы можете спокойно звонить, задавать вопросы, в том числе и записаться на интересующий вас рейс. Таких рейсов будет не один, и не один день мы будем эвакуировать", — сказал он.

Мэр добавил, что примерно к 21:00 в администрации будет опубликована информация о графике отправлений на ближайшие дни. Эвакуация будет производиться в том числе железнодорожным транспортом, уточнил Приходько и призвал сохранять спокойствие.