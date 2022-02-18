"Не хочу пережить это заново": Многодетная жительница Горловки рассказала, почему решила эвакуироваться из Донбасса
Тем временем власти города призвали отправить в Россию женщин, детей и граждан преклонного возраста. На данный момент организованы шесть пунктов отправки граждан.
Горловчанка рассказала, почему решила эвакуироваться в РФ. Видео © "ВКонтакте" / Администрация города Горловки
Власти города Горловки, который находится в Донецкой Народной Республике, объявили эвакуацию местных жителей. Так, в населённом пункте на данный момент организованы шесть пунктов отправки граждан на территорию России. Одна из местных жительниц рассказала, почему решила уехать в РФ.
"Я 2014 год пережила, тогда у меня было двое детей на руках. А сейчас у меня их четверо, и я не сильно хочу пережить это заново. Боюсь сейчас уже, тогда не боялась", — отметила многодетная жительница Горловки.
Как сообщается на сайте городской администрации, каждый получит суточный продуктовый и гигиенический набор. Власти Горловки также призвали отправить в РФ женщин, детей и граждан преклонного возраста.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о захвате Донбасса. Руководитель республики обратился к соотечественникам с предупреждением о том, что орудия Украины нацелены на них и их детей.
Напомним, ранее сегодня Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Кадр из видео © "ВКонтакте" / Администрация города Горловки