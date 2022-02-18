Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать республики Донбасса
Фото © ТАСС / Александр Река
Ранее жителей республики призвали эвакуироваться в Россию в связи с тем, что ВСУ продолжает сосредотачивать живую силу и тяжёлую технику вдоль линии соприкосновения.
Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать территорию самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик на фоне обострения конфликта. В распоряжении Лайфа оказалось фото соответствующего приказа, который развесили на основе указа Министерства государственной безопасности ЛНР.
Фото предоставлено Лайфу
"С 16:00 18.02.2022 мужчины возраста с 18 лет (2004 г.р.) до 55 лет включительно (1967 г.р.). Запрет выезда! Указ МГБ ЛНР", — говорится в объявлениях, развешанных в населённых пунктах республик Донбасса.
А глава ЛНР Леонид Пасечник обратился с призывом "ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.