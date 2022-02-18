Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать республики Донбасса

Ранее жителей республики призвали эвакуироваться в Россию в связи с тем, что ВСУ продолжает сосредотачивать живую силу и тяжёлую технику вдоль линии соприкосновения.

Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать территорию самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик на фоне обострения конфликта. В распоряжении Лайфа оказалось фото соответствующего приказа, который развесили на основе указа Министерства государственной безопасности ЛНР.

Фото предоставлено Лайфу

"С 16:00 18.02.2022 мужчины возраста с 18 лет (2004 г.р.) до 55 лет включительно (1967 г.р.). Запрет выезда! Указ МГБ ЛНР", — говорится в объявлениях, развешанных в населённых пунктах республик Донбасса.

А глава ЛНР Леонид Пасечник обратился с призывом "ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".