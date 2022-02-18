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18 февраля, 16:55

Главком ВС Украины Залужный утверждает, что Киев не планирует наступление в Донбассе

По его словам, такой сценарий не рассматривается, так как "наступательная операция обязательно приведёт к жертвам среди мирного населения".

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Киев не планирует наступательных операций в Донбассе.

"Военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательных операций на востоке Украины", — говорится в заявлении Залужного, опубликованном в "Фейсбуке".

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Главком украинских Вооружённых сил утверждает, что для руководства Незалежной "единственным приемлемым вариантом по деоккупации территорий является политико-дипломатический". Также Залужный заявил, что "наступательная операция обязательно приведёт к жертвам среди мирного населения, поэтому такой сценарий не рассматривается".

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Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

Обложка © Facebook / CinCAFU

Никита Никонов

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