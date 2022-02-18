Главком ВС Украины Залужный утверждает, что Киев не планирует наступление в Донбассе

По его словам, такой сценарий не рассматривается, так как "наступательная операция обязательно приведёт к жертвам среди мирного населения".

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Киев не планирует наступательных операций в Донбассе.

"Военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательных операций на востоке Украины", — говорится в заявлении Залужного, опубликованном в "Фейсбуке".