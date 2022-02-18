Минздрав ЛНР развернул мобильные пункты медпомощи на границе с Россией из-за эвакуации

Также утверждён план эвакуации лечебных учреждений, сообщили в Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

Министерство здравоохранения самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) приняло решение организовать мобильные пункты медицинской помощи на пунктах пропуска с Россией из-за эвакуации населения. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

"Министерством здравоохранения развёрнуты мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска с Российской Федерацией", — заявили в Минздраве ЛНР.

Также там добавили, что утверждён план эвакуации лечебных учреждений.