НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 16:45

Минздрав ЛНР развернул мобильные пункты медпомощи на границе с Россией из-за эвакуации

Также утверждён план эвакуации лечебных учреждений, сообщили в Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

Министерство здравоохранения самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) приняло решение организовать мобильные пункты медицинской помощи на пунктах пропуска с Россией из-за эвакуации населения. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

"Министерством здравоохранения развёрнуты мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска с Российской Федерацией", — заявили в Минздраве ЛНР.

Путин поручил обеспечить выплату в 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса

Путин поручил обеспечить выплату в 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса

Также там добавили, что утверждён план эвакуации лечебных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области создан оперштаб в связи с эвакуацией населения из ДНР и ЛНР.

"Держитесь, братья, мы с вами": Аксёнов заявил о готовности поддержать жителей ДНР и ЛНР

"Держитесь, братья, мы с вами": Аксёнов заявил о готовности поддержать жителей ДНР и ЛНР

Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

Никита Никонов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1