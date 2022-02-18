Минздрав ЛНР развернул мобильные пункты медпомощи на границе с Россией из-за эвакуации
Также утверждён план эвакуации лечебных учреждений, сообщили в Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
Министерство здравоохранения самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) приняло решение организовать мобильные пункты медицинской помощи на пунктах пропуска с Россией из-за эвакуации населения. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.
"Министерством здравоохранения развёрнуты мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска с Российской Федерацией", — заявили в Минздраве ЛНР.
Также там добавили, что утверждён план эвакуации лечебных учреждений.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области создан оперштаб в связи с эвакуацией населения из ДНР и ЛНР.
Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
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