Путин поручил обеспечить выплату в 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса
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До этого руководители ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей в Ростовскую область на фоне сообщений о готовящемся наступлении ВСУ.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплаты в 10 тысяч рублей каждому прибывшему из Донбасса в Ростовскую область беженцу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент РФ поручил Правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в [Ростовскую] область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.