ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля 2022, 16:03
3520

Путин поручил обеспечить выплату в 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса

Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

До этого руководители ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей в Ростовскую область на фоне сообщений о готовящемся наступлении ВСУ.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплаты в 10 тысяч рублей каждому прибывшему из Донбасса в Ростовскую область беженцу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент РФ поручил Правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в [Ростовскую] область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", — отметил представитель Кремля.

На заправках в Донецке начали образовываться огромные очереди
На заправках в Донецке начали образовываться огромные очереди

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Донбасс
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar