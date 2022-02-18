На заправках в Донецке начали образовываться огромные очереди
Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в Луганске. Дефицита бензина на АЗС республик Донбасса на данный момент не наблюдается — топливо отпускается каждому автовладельцу без ограничений.
Автомобильные очереди к АЗС в Донецке. Видео © Telegram / Inside Donetsk
После объявления главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о срочной эвакуации местных жителей в Россию в Донецке появились очереди к заправкам. Десятки людей желают обезопасить себя в вопросе топлива.
Аналогичная ситуация на заправках сейчас наблюдается и в Луганске. Дефицита бензина на АЗС республик Донбасса на данный момент не наблюдается — топливо отпускается каждому автовладельцу без каких-либо ограничений.
Ситуация на заправках Луганска. Видео © "ВКонтакте" / "Другой Луганск"
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ, там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
Очереди к АЗС в Донецке. Кадр из видео © Telegram / Inside Donetsk