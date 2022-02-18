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Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 18 февраля 2022, 15:33
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На заправках в Донецке начали образовываться огромные очереди

Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в Луганске. Дефицита бензина на АЗС республик Донбасса на данный момент не наблюдается — топливо отпускается каждому автовладельцу без ограничений.

Автомобильные очереди к АЗС в Донецке. Видео © Telegram / Inside Donetsk

После объявления главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о срочной эвакуации местных жителей в Россию в Донецке появились очереди к заправкам. Десятки людей желают обезопасить себя в вопросе топлива.

Аналогичная ситуация на заправках сейчас наблюдается и в Луганске. Дефицита бензина на АЗС республик Донбасса на данный момент не наблюдается — топливо отпускается каждому автовладельцу без каких-либо ограничений.

Ситуация на заправках Луганска. Видео © "ВКонтакте" / "Другой Луганск"

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Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ, там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

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Очереди к АЗС в Донецке. Кадр из видео © Telegram / Inside Donetsk

Наталья Исакова
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