На заправках в Донецке начали образовываться огромные очереди

Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в Луганске. Дефицита бензина на АЗС республик Донбасса на данный момент не наблюдается — топливо отпускается каждому автовладельцу без ограничений.

Автомобильные очереди к АЗС в Донецке. Видео © Telegram / Inside Donetsk

После объявления главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о срочной эвакуации местных жителей в Россию в Донецке появились очереди к заправкам. Десятки людей желают обезопасить себя в вопросе топлива.

Аналогичная ситуация на заправках сейчас наблюдается и в Луганске. Дефицита бензина на АЗС республик Донбасса на данный момент не наблюдается — топливо отпускается каждому автовладельцу без каких-либо ограничений.