Полицейские ЛНР перешли на усиленный режим несения службы

В связи с этим ужесточилось патрулирование улиц городов, выставлены доппосты досмотра транспортных средств и расширен контроль за соблюдением режима комендантского часа.

Министерство внутренних дел (МВД) Луганской Народной Республики (ЛНР) перешло на усиленный режим несения службы из-за обострения ситуации в Донбассе. Данное решение было принято в поддержку заявления главы ЛНР Леонида Пасечника о введении чрезвычайной ситуации в регионе.

"МВД ЛНР переходит на усиленный вариант несения службы. Сотрудниками МВД ЛНР усилено патрулирование на улицах городов и районов республики, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств, усилен контроль за соблюдением режима комендантского часа", — сообщили журналистам в ведомстве республики.