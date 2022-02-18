Полицейские ЛНР перешли на усиленный режим несения службы
В связи с этим ужесточилось патрулирование улиц городов, выставлены доппосты досмотра транспортных средств и расширен контроль за соблюдением режима комендантского часа.
Министерство внутренних дел (МВД) Луганской Народной Республики (ЛНР) перешло на усиленный режим несения службы из-за обострения ситуации в Донбассе. Данное решение было принято в поддержку заявления главы ЛНР Леонида Пасечника о введении чрезвычайной ситуации в регионе.
"МВД ЛНР переходит на усиленный вариант несения службы. Сотрудниками МВД ЛНР усилено патрулирование на улицах городов и районов республики, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств, усилен контроль за соблюдением режима комендантского часа", — сообщили журналистам в ведомстве республики.
По словам министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, медучреждения региона готовы к оказанию экстренной помощи, они также будут работать в круглосуточном режиме.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.
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