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Регион
Опубликовано 18 февраля 2022, 15:19

Полицейские ЛНР перешли на усиленный режим несения службы

В связи с этим ужесточилось патрулирование улиц городов, выставлены доппосты досмотра транспортных средств и расширен контроль за соблюдением режима комендантского часа.

Министерство внутренних дел (МВД) Луганской Народной Республики (ЛНР) перешло на усиленный режим несения службы из-за обострения ситуации в Донбассе. Данное решение было принято в поддержку заявления главы ЛНР Леонида Пасечника о введении чрезвычайной ситуации в регионе.

"МВД ЛНР переходит на усиленный вариант несения службы. Сотрудниками МВД ЛНР усилено патрулирование на улицах городов и районов республики, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств, усилен контроль за соблюдением режима комендантского часа", — сообщили журналистам в ведомстве республики.

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По словам министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, медучреждения региона готовы к оказанию экстренной помощи, они также будут работать в круглосуточном режиме.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ там уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия. Вслед за ним эвакуацию объявил и глава ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь он призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли". При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опровергает данные о наступлении Киева в Донбассе. По его словам, украинские власти остаются привержены дипломатическим путям урегулирования конфликта в регионе.

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Обложка © ТАСС / AP Photo / Alexei Alexandrov

Наталья Исакова
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