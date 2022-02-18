Людмила Артемьева объяснила, почему так мало появлялась в новом сезоне "Сватов"
Актриса отметила, что сериал снимался довольно долго — работать над ним начали ещё пять лет назад. Однако седьмой сезон полностью доснять ей так и не удалось.
Людмила Артемьева. Фото © ТАСС / Максим Шеметов
Российская актриса Людмила Артемьева объяснила, почему в новом сезоне "Сватов" так мало сцен с её участием. По словам актрисы, она не могла попасть на съёмки из-за пандемии.
"Сериал снимался довольно долго, ещё пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съёмки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени и не досняли его, соответственно. А потом планировали продолжить работу, но приехать у нас не получилось", — рассказала она Пятому каналу.
Артемьева добавила, что ей не удалось подстроиться под новый график, поэтому съёмки сезона она так и не завершила. Актриса также была уверена, что её персонажа уберут из сериала, но роль оставили.
Ранее сын Фёдора Добронравова рассказал, как играл молодого Будько в новых "Сватах". По словам 38-летнего актёра, на съёмочной площадке царила по-настоящему родственная атмосфера.