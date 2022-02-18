Людмила Артемьева объяснила, почему так мало появлялась в новом сезоне "Сватов"

Российская актриса Людмила Артемьева объяснила, почему в новом сезоне "Сватов" так мало сцен с её участием. По словам актрисы, она не могла попасть на съёмки из-за пандемии.

"Сериал снимался довольно долго, ещё пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съёмки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени и не досняли его, соответственно. А потом планировали продолжить работу, но приехать у нас не получилось", — рассказала она Пятому каналу.

Артемьева добавила, что ей не удалось подстроиться под новый график, поэтому съёмки сезона она так и не завершила. Актриса также была уверена, что её персонажа уберут из сериала, но роль оставили.