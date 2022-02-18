НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 15:16

Людмила Артемьева объяснила, почему так мало появлялась в новом сезоне "Сватов"

Актриса отметила, что сериал снимался довольно долго — работать над ним начали ещё пять лет назад. Однако седьмой сезон полностью доснять ей так и не удалось.

<p>Людмила Артемьева. Фото © ТАСС / Максим Шеметов</p>

Людмила Артемьева. Фото © ТАСС / Максим Шеметов

Российская актриса Людмила Артемьева объяснила, почему в новом сезоне "Сватов" так мало сцен с её участием. По словам актрисы, она не могла попасть на съёмки из-за пандемии.

"Сериал снимался довольно долго, ещё пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съёмки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени и не досняли его, соответственно. А потом планировали продолжить работу, но приехать у нас не получилось", — рассказала она Пятому каналу.

Артемьева добавила, что ей не удалось подстроиться под новый график, поэтому съёмки сезона она так и не завершила. Актриса также была уверена, что её персонажа уберут из сериала, но роль оставили.

Добронравов рассказал, продолжат ли его дочери актёрскую династию

Добронравов рассказал, продолжат ли его дочери актёрскую династию

Ранее сын Фёдора Добронравова рассказал, как играл молодого Будько в новых "Сватах". По словам 38-летнего актёра, на съёмочной площадке царила по-настоящему родственная атмосфера.

Ирина Мусина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1