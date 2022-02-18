Повар Клопотенко: Признание ЮНЕСКО борща украинским блюдом станет победой над русскими

Если ЮНЕСКО признает борщ украинским блюдом, то это станет "победой над русским народом". Об этом заявил шеф-повар Евгений Клопотенко в ходе трансляции "Марафона единения" Украины.

"Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всём мире. Мы будем варить борщ перед входом в ЮНЕСКО для того, чтобы они проголосовали в конце этого года и сказали, что борщ — украинский", — заявил он.

Повар отметил, что борщ объединяет украинцев, несмотря на разную точку зрения. "В любой неопределённой ситуации — готовь и ешь борщ", — подчеркнул повар. В этом и заключается определённая сила блюда, несмотря на его простоту. Свой монолог Клопотенко заключил следующей фразой: "Всё будет борщ и всё будет Украина".