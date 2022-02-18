Пражский суд одобрил выдачу россиянина Александра Франчетти властям Украины

Россиянин Александр Франчетти, задержанный в аэропорту столицы Чехии, может быть выдан по запросу Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь городского суда Праги Адам Вениг в беседе с РИА "Новости".

"Горсуд Праги на своём заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину", — говорится в сообщении.