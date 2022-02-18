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18 февраля, 15:13

Пражский суд одобрил выдачу россиянина Александра Франчетти властям Украины

Сторона защиты задержанного собирается подать апелляцию, сообщил его адвокат Кашицын. Вероятно, дело направится на рассмотрение в Верховный суд Чехии.

<p>Александр Франчетти. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BVpizXZl5VX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">franchettialeksandr</a></p>

Александр Франчетти. Фото © Instagram / franchettialeksandr

Россиянин Александр Франчетти, задержанный в аэропорту столицы Чехии, может быть выдан по запросу Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь городского суда Праги Адам Вениг в беседе с РИА "Новости".

"Горсуд Праги на своём заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину", — говорится в сообщении.

По словам адвоката россиянина Дениса Кашицына, сторона защиты задержанного собирается подать апелляцию. Вероятно, дело направится на рассмотрение в Верховный суд Чехии. Окончательный вердикт будет принимать глава Минюста республики Павел Блажек.

Захарова призвала Чехию освободить задержанного в Праге россиянина Франчетти

Захарова призвала Чехию освободить задержанного в Праге россиянина Франчетти

Напомним, россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России, задержали в аэропорту Праги 12 сентября. Ордер на его арест ранее выдал Киев, выдвинув против него обвинения. МИД РФ в связи с инцидентом направил Чехии ноту протеста.

Светлана Оперук

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