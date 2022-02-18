Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донбасса выезжают в 20:00
Также организован ежедневный железнодорожный маршрут. Власти призывают сограждан не терять самообладания и не поддаваться панике.
Первые автобусы с эвакуируемыми гражданами Донецкой Народной Республики (ДНР) отправятся в Россию 18 февраля в 20:00 по московскому времени. Об этом на своей странице в соцсети в "ВКонтакте" сообщил глава Администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.
"Внимание! Граждане! Объявлена экстренная эвакуация! <...> Автобусы выезжают сегодня в 20:00", — написал он.
Шевченко призвал сограждан не терять самообладания и не поддаваться панике. Также он обозначил места посадки на транспорт в четырёх районах города. Помимо того, покинуть поселение можно будет ежедневно железнодорожным транспортом.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с готовящимся наступлением Вооружённых сил Украины. По его словам, по договорённости с руководством России в Ростовской области готовы места приёма и размещения граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым, а на пунктах пропуска созданы все условия для быстрого прохода населения. Позднее с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Жители Донецка перед отправкой на территорию России в пункты временного размещения беженцев. Фото © ТАСС / Константин Сазончик